El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La lluvia será intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en las siguientes.
Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de lluvia que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 65% en las horas centrales del día. Las temperaturas podrían descender ligeramente, situándose en torno a los 15 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.
El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa en ciertos momentos.
Hacia la tarde-noche, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad de tormenta en las horas cercanas al ocaso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados al caer la noche. La humedad seguirá siendo un factor importante, con niveles que podrían llegar al 76%.
En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y frescas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.
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