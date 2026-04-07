El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias ligeras durante este periodo. La precipitación acumulada en estas horas podría alcanzar hasta 0.4 mm.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 82% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. El viento soplará del sureste a una velocidad de 13 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la primera hora del día.

Durante la tarde, se espera que las condiciones climáticas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de tormenta se eleva al 80%, lo que indica que es un periodo crítico para la actividad eléctrica y las lluvias más intensas. Las precipitaciones podrían llegar a ser más significativas, con acumulaciones de hasta 3 mm en total durante la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el final de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , mientras que la humedad podría aumentar hasta el 87%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. El viento, que cambiará de dirección hacia el sur y suroeste, seguirá soplando con ráfagas de hasta 29 km/h.

En resumen, los habitantes de Moaña deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad eléctrica y precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.