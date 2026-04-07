El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con un ligero descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también contribuirá a la persistencia de las nubes y la posibilidad de más lluvias intermitentes.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 4 mm en total, siendo más intensa en las horas de la tarde. Las lluvias serán acompañadas de intervalos nubosos, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 41 km/h, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, lo que sumado a la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es recomendable que los residentes de Meis tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de tormentas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones climáticas comiencen a mejorar, con una disminución de la lluvia y un cielo que podría despejarse ligeramente. Sin embargo, las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 13 grados , lo que sugiere que será una noche fresca.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.