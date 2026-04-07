El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las lluvias serán de intensidad variable, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 13 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, rondando entre el 69% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 15-27 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente durante las lluvias.

A lo largo de la mañana y la tarde, se prevén tormentas, con una probabilidad del 75% de que se produzcan entre las 02:00 y las 08:00, y del 70% entre las 08:00 y las 14:00. Esto significa que los habitantes de Meaño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre. Las tormentas podrían ser acompañadas de ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

Hacia la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, se espera que la intensidad disminuya ligeramente, con intervalos nubosos y algunas mejoras temporales en el cielo. Sin embargo, no se descartan chubascos esporádicos. La noche se presentará más tranquila, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a los 13 grados.

En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica en Meaño, con lluvias persistentes y tormentas, lo que aconseja a los ciudadanos tomar precauciones y estar atentos a las actualizaciones del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.