El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La precipitación acumulada se espera que sea mínima, con valores que rondan entre 0 y 2 mm, siendo más probable en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé un 70% de probabilidad de tormentas entre las 02:00 y las 08:00, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean generalizadas, podrían presentarse en forma de chubascos aislados, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas más activas. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fresca, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 87%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esto es típico en días nublados y con posibilidad de lluvia, por lo que es importante mantenerse hidratado.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alrededor de los 15 a 16 grados, con un ligero descenso hacia la noche. El cielo comenzará a despejarse gradualmente, pero las nubes persistirán, lo que podría ofrecer un espectáculo interesante al atardecer, que se producirá a las 21:07.

En resumen, el día en Marín será fresco y mayormente nublado, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Se recomienda precaución al salir y estar preparado para cambios en el tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.