El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas y aumentando hasta un 100% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 92% al inicio del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, creará una sensación de frescor y, en ocasiones, incomodidad debido a la humedad.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente en combinación con la lluvia. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, ya que las condiciones de viento y lluvia pueden dificultar la visibilidad y la movilidad.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría intensificarse, con un 90% de probabilidad de tormentas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que las actividades al aire libre deben ser reconsideradas, y se aconseja a la población que permanezca atenta a los avisos meteorológicos y tome las precauciones necesarias para evitar situaciones de riesgo.

En resumen, el día en Lalín se presenta como un día de clima inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y vientos moderados a fuertes hará que sea un día para mantenerse resguardado y preparado para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.