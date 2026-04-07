El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 02:00 y las 20:00. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero también habrá intervalos de tormenta que podrían traer lluvias más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 16 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco se verá acompañado de una humedad relativa alta, que oscilará entre el 74% y el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. La combinación de la lluvia y la humedad generará un ambiente húmedo y fresco, típico de la primavera en la región.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas, y ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos de tormenta. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 15-20 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta es notable, alcanzando hasta un 80% en los periodos de mayor inestabilidad. Esto significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y la noche. Las condiciones climáticas sugieren que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, hoy será un día marcado por la lluvia y la inestabilidad, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.