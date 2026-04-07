El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de la lluvia sea variable, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. Las condiciones de nubosidad y la posibilidad de tormentas se incrementarán, especialmente en los periodos de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 51 km/h en los momentos de mayor actividad.

En la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados, pero la sensación de frescura se verá acentuada por la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con chubascos intermitentes que podrían ser más intensos en la tarde. Hacia la noche, las condiciones se estabilizarán un poco, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a 14 grados.

Es recomendable que los residentes de A Guarda se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de lluvia, viento y temperaturas moderadas hará que sea un día típico de primavera en la región, donde la naturaleza comienza a despertar, pero con la advertencia de que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.