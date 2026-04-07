El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 18 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 76% y el 88%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h desde el sureste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, con intervalos de lluvia escasa y una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 75% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas, antes de bajar a 16 grados al caer la tarde. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la noche, se prevé que el cielo continúe cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 70%. Las temperaturas descenderán a 15 grados, y la humedad relativa se situará en torno al 69%. Las condiciones de viento se suavizarán, con velocidades que rondarán los 5 a 12 km/h, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Gondomar.

Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia. Llevar paraguas y vestimenta adecuada será esencial para enfrentar las inclemencias del tiempo. A medida que se acerque la noche, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja conducir con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.