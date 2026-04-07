El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando hasta un 95% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 18 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 12 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un pico de 18 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 76% en promedio, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 33 km/h. Durante las horas más activas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría contribuir a la intensidad de las tormentas. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente en las zonas expuestas, alcanzando hasta 55 km/h en algunos momentos.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 85% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas. Las lluvias, aunque en su mayoría serán escasas, podrían acumular hasta 2 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A pesar de las condiciones inestables, habrá breves intervalos de nubes altas y momentos de cielo poco nuboso, especialmente en la mañana y al final de la tarde, lo que podría ofrecer un respiro temporal a la lluvia. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Forcarei permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.