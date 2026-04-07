El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados, proporcionando un respiro temporal antes de que las condiciones climáticas empeoren nuevamente. La humedad relativa será alta, rondando el 64% a 77%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede generar un ambiente incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% entre las 8:00 y las 14:00 horas, y un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en la tarde. Las condiciones nubosas persistirán a lo largo del día, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo completamente cubierto.

A medida que se acerque la noche, las lluvias disminuirán, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, se recomienda a los residentes de A Estrada que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas de hoy, evitando actividades al aire libre innecesarias y manteniéndose informados sobre posibles alertas de tormenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.