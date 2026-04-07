El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las tormentas se intensifiquen en los periodos de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Durante este tiempo, se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día y bajando a un 74% por la noche.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, especialmente en las horas de la tarde y noche, donde se espera que la velocidad disminuya a 3 km/h.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A pesar de las condiciones inestables, habrá momentos de calma, especialmente en la mañana y al final de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con escasa lluvia. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cuntis mantengan precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento variable que podría intensificarse durante las horas de mayor actividad tormentosa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.