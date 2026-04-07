El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 4 mm en total, lo que indica un día húmedo y potencialmente incómodo para actividades al aire libre.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 15 grados en las horas de la tarde y la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede hacer que las lluvias se sientan más intensas.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente con la combinación de la lluvia.
A lo largo de la jornada, se prevén tormentas con una probabilidad del 75% en los periodos de 02:00 a 08:00 y 08:00 a 14:00, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.
En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias persistentes. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean salir, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que sea un día propicio para actividades en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.
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