El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento en las horas centrales, alcanzando hasta 15 grados en algunos momentos. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 33 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 1 a 4 mm a lo largo del día, con mayor probabilidad de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando hasta un 80% en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo tormentas aisladas y chubascos más intensos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar intervalos nubosos, pero las condiciones de lluvia persistirán, aunque con menor intensidad. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.