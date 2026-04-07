El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 85%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.8 mm en este periodo. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían intensificarse. La probabilidad de tormenta es del 80% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados , y la humedad podría aumentar, alcanzando hasta el 91% en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán los 35 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 47 km/h en la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas.

En la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera que el cielo continúe cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que descenderán a 14 grados . La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, aunque las lluvias serán menos intensas que durante el día. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente incómodo para los que se encuentren al aire libre.

En resumen, hoy en Cangas se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias escasas y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las posibles tormentas y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.