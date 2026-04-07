El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la mañana y manteniéndose en torno al 80% durante la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda llevar ropa adecuada y un paraguas, ya que las lluvias serán constantes, aunque no muy intensas, con acumulaciones de precipitación que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas y 1 mm en la tarde.

Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que soplen del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas de la mañana, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 15 km/h por la tarde.

A partir de las 14:00, la probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 80% en el periodo de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias comenzarán a disminuir, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas caerán a 14 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescor. En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, por lo que se recomienda precaución y preparación ante las condiciones meteorológicas adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.