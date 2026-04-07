El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 7 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 16 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga en niveles altos, alrededor del 90% al inicio del día y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente durante las tormentas. Se prevé que las rachas de viento puedan llegar hasta los 33 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente inestable. Los vientos del sur también pueden traer consigo un aumento en la nubosidad y la inestabilidad atmosférica, lo que incrementa la probabilidad de tormentas.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando hasta un 80% en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.
En la tarde, las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados, pero la sensación de frescor podría prevalecer debido a la humedad y el viento. Hacia el final del día, se espera que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La puesta de sol se producirá a las 21:07, marcando el final de un día que, aunque húmedo y nublado, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.
En resumen, hoy en Caldas de Reis se anticipa un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.
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