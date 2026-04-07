El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras durante este periodo. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones podrían ser más intensas en este intervalo, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en algunas horas. La temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, oscilando entre el 70% y el 87%, lo que contribuirá a una atmósfera cargada y posiblemente incómoda para algunas personas. El viento soplará desde el sur y el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, se prevé que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 14 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se podrían registrar algunas lloviznas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables, especialmente durante las horas de mayor actividad de tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.