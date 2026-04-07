El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 17 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse más fresca debido a la alta humedad relativa, que oscilará entre el 75% y el 90%. La sensación térmica podría ser más baja, especialmente en momentos de lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, que podrían superar los 39 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

A medida que el día avance, se espera que las condiciones de cielo cubierto persistan, con intervalos de nubes altas y momentos de poco nuboso hacia la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá, con un 70% de probabilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser más intensas en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 80%.

Los residentes de Barro deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. La tarde podría ofrecer algunos momentos de claridad, pero la inestabilidad atmosférica sugiere que no se debe bajar la guardia. La puesta de sol está programada para las 21:07, lo que permitirá disfrutar de un atardecer, aunque probablemente con un cielo aún cubierto.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que requerirá precaución y preparación por parte de los habitantes de Barro.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.