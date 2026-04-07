El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán en algunos momentos del día. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a ser de hasta 1.3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 38 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Se prevé que el viento alcance su máxima velocidad en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Además, existe una probabilidad del 70% de tormentas durante la mañana y la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la intensidad de la lluvia.

A partir de las 14:00 horas, aunque la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta, se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya ligeramente. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con temperaturas que podrían descender a 15 grados hacia la tarde y la noche. La humedad relativa también se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 88% en las horas más frescas del día.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 13 grados hacia el final del día. Las condiciones de lluvia escasa persistirán, aunque la actividad tormentosa disminuirá. Los residentes de Baiona deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.