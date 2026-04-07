El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

Durante la mañana, se prevén intervalos de lluvia ligera, con precipitaciones que podrían acumularse hasta 0.5 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. En particular, se espera que la racha máxima de viento alcance los 51 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados. Sin embargo, se anticipa un aumento en la intensidad de las lluvias, con la posibilidad de tormentas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%. Las precipitaciones podrían llegar a ser más significativas, acumulando hasta 5 mm en total durante el día.

Por la noche, el tiempo no mostrará grandes cambios, manteniéndose cubierto y con temperaturas que descenderán a unos 14 grados. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, hoy en As Neves se espera un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al salir debido a las condiciones climáticas adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.