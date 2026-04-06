El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , con una humedad relativa del 48%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta aproximadamente las 14:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 24 grados. La brisa del noreste, con velocidades de hasta 8 km/h, contribuirá a que la sensación térmica sea placentera. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados a las 16:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando al 40%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado. A partir de las 17:00 horas, el cielo se tornará cubierto, y la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente hacia la noche.

En la franja horaria de 20:00 a 22:00 horas, se espera un 100% de probabilidad de lluvia, con tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm. Sin embargo, la intensidad del viento aumentará, alcanzando rachas de hasta 35 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente más inestable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a 17 grados, y la humedad relativa se elevará hasta un 65%. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas eléctricas. La jornada finalizará con un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una velada tranquila en casa.

Es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de viento, nubosidad y la posibilidad de lluvia podría afectar las actividades programadas, por lo que es prudente estar atentos a las actualizaciones del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, especialmente durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente variable, donde se alternarán momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 01:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán despejadas y las temperaturas alcanzarán su punto más alto, llegando a los 25 grados a las 15:00.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente estable y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.