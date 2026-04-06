El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente estable y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, favoreciendo la llegada de temperaturas más cálidas, que podrían alcanzar hasta los 25 grados en su punto máximo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 60% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h por la mañana, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 51 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección sur, lo que podría influir en la temperatura y la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 10°C en las horas más frescas de la mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 47% y aumentará gradualmente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente variable, donde se alternarán momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 01:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán despejadas y las temperaturas alcanzarán su punto más alto, llegando a los 25 grados a las 15:00.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , con una humedad relativa del 48%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.