El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , con una humedad relativa del 60%, lo que proporciona una sensación de frescura.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta aproximadamente las 10:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 17 grados. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, llegando a un 63% a esa hora. El viento soplará del noreste a una velocidad de 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

A partir de las 11:00 horas, el cielo se tornará mayormente despejado, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. A las 12:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 21 grados, y la humedad relativa bajará a un 46%. Este será un momento ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán óptimas.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su máximo de 28 grados, pero la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar. A las 15:00 horas, la probabilidad de tormenta se eleva al 10%, y el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas. La humedad también aumentará, alcanzando un 22% a las 15:00 horas.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se cubra completamente, y a partir de las 18:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% a las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que a las 19:00 horas la temperatura sea de 25 grados. El viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su velocidad a 12 km/h.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A las 22:00 horas, se prevé un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría afectar las actividades nocturnas. La temperatura se situará en torno a los 17 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 69%.

En resumen, el día en Vilaboa comenzará con un tiempo agradable y soleado, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de tormentas. Es recomendable estar preparado para las variaciones climáticas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69% y descenderá a un 52% hacia las 10 de la mañana.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49% al inicio, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Hoy, 6 de abril de 2026, Soutomaior experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.