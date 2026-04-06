El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas a partir de la tarde. Esto no debería afectar significativamente la luminosidad del día, ya que las nubes altas suelen ser menos densas y permiten que la luz solar siga predominando. Sin embargo, hacia la noche, el cielo se tornará cubierto, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias durante el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, aumentando ligeramente en la noche, aunque no se prevén tormentas significativas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un aumento a un 70% después de las 20:00 horas, lo que sugiere que podría haber algún evento aislado, pero sin grandes impactos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante la tarde, especialmente con la ausencia de viento significativo. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento sople desde el sur-sureste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

Es importante que los habitantes de Vila de Cruces se preparen para un cambio en las condiciones climáticas hacia la noche, ya que el cielo cubierto y el descenso de las temperaturas podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir después del ocaso, que será a las 21:04 horas. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y mayormente soleado, aunque con la posibilidad de un cambio hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 13 grados , con una humedad relativa del 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 6 de abril de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.