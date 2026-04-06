El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 18°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar paso a un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas cercanas a la noche, con un 25% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. A partir de las 20:00, esta probabilidad se incrementa notablemente, alcanzando un 100% en el periodo de las 20:00 a las 02:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante la noche.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente cuando se combine con la humedad relativa que se espera que aumente, alcanzando hasta un 87% en las horas nocturnas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa comenzará en un 49% por la mañana, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Este aumento en la humedad, junto con la llegada de nubes y la posibilidad de tormentas, sugiere que la noche podría ser más inestable, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa.

Es recomendable que los ciudadanos de Vigo se preparen para un cambio en el tiempo a medida que se acerque la noche. Aunque la mañana y la tarde prometen ser agradables, es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante las horas de la noche. La combinación de temperaturas cálidas y la llegada de nubes podría hacer que el tiempo sea variable, así que es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos, pero que evolucionará hacia condiciones más nubladas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69% y descenderá a un 52% hacia las 10 de la mañana.

Hoy, 6 de abril de 2026, Mos se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.