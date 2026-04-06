El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 11 de la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados a las 3 de la tarde. Durante este periodo, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, favoreciendo un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. Es recomendable que los habitantes de Valga tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es muy baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente, alcanzando un 70% hacia las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es posible que se presenten tormentas eléctricas en la tarde-noche, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 55% y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas, para luego aumentar nuevamente hacia la noche. Esto podría generar un ambiente más pesado y húmedo a medida que se acerque la tormenta.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, pero es fundamental estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, con la posibilidad de tormentas y un aumento en la nubosidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas máximas de hasta 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 6 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 10°C en las horas más frescas de la mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 47% y aumentará gradualmente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% hacia las 4 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.