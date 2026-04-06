El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un mínimo del 22% en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 89% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 52 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 21:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con buen tiempo, es recomendable que los residentes y visitantes de Tui se preparen para la posibilidad de lluvias ligeras por la noche.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la llegada de la lluvia por la noche. Las condiciones climáticas variarán a lo largo del día, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera y un paraguas si se planea estar fuera durante la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:09. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados .

Hoy, 6 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 15 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 47% y el 61%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Salceda de Caselas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.