El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-57%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que el día avanza, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00, con un agradable 28°C, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará a partir de las 14:00, alcanzando un 20% hacia las 20:00. Esto sugiere que, aunque el sol brillará durante gran parte del día, es recomendable tener a mano un paraguas o un impermeable para la tarde y la noche.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a sur y suroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% hacia la noche, lo que indica que es posible que se produzcan chubascos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.8 mm, aunque en general se espera que sea escasa. La temperatura comenzará a descender después de las 18:00, alcanzando los 20°C hacia las 19:00 y bajando a 17°C en las horas nocturnas.

La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, podría terminar con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvia. La humedad aumentará considerablemente por la noche, alcanzando hasta un 93%, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique. En resumen, hoy en Tomiño será un día de contrastes, donde el sol y las nubes se alternarán, y la posibilidad de lluvia al final del día nos recuerda que la primavera está en pleno apogeo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Rosal durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 26 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.