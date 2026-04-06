El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Soutomaior experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Durante la mañana, el viento soplará del sureste a una velocidad de 5 a 10 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, alcanzando un 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las condiciones de lluvia se mantendrán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 70% por la noche. Esto podría hacer que la sensación de frescura sea más notable, especialmente al caer la tarde y al acercarse la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:05, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La combinación de viento y humedad podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los residentes de Soutomaior que se vistan adecuadamente si planean salir.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes en la tarde y un ligero riesgo de tormenta. Las temperaturas serán frescas, y el viento soplará con fuerza, lo que podría afectar la sensación térmica. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, pero con precaución ante el cambio de condiciones hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49% al inicio, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Hoy, 6 de abril de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , con una humedad relativa del 60%, lo que proporciona una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.