El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 25-28°C, lo que podría hacer que algunos busquen refugio del sol. La humedad relativa comenzará en un 60% y disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Este viento podría ser un alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de tormenta, con un 70% de probabilidad de que se produzcan chubascos. Esto podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, por lo que es aconsejable estar atento a las actualizaciones.

La noche se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16°C. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la noche.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con la posibilidad de tormentas hacia la tarde-noche. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se debe estar preparado para un cambio en el tiempo más tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Forcarei se prepara para un día con un tiempo variado que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer su aparición, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas hasta el final de la jornada.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 13 grados , con una humedad relativa del 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.