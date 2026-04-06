El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variado que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas mínimas de 13 grados a la 1 de la mañana y descendiendo a 12 grados hacia las 3 de la madrugada.

Durante la mañana, el ambiente será fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y bajando a un 60% a lo largo de la mañana. El viento soplará del norte a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa descenderá a un 40%, lo que permitirá que el calor se sienta más intenso. El viento cambiará de dirección, soplando del sur con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor calidez.

Hacia la tarde-noche, el cielo se tornará más cubierto, y se prevé la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente a partir de las 10 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 9 de la noche. La probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 30% entre las 2 y las 8 de la tarde, y un 100% entre las 8 de la noche y la medianoche, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias en este intervalo.

La noche se presentará con un ambiente más fresco, con temperaturas que rondarán los 17 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 88% hacia las 11 de la noche. El viento del sur continuará soplando, con rachas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde y la noche, donde se prevén nubes, tormentas y un descenso en las temperaturas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 17°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25°C.

Hoy, 6 de abril de 2026, Marín se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un día con variaciones en el estado del cielo y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas de hasta 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.