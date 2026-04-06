El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 29 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura se mantendrá cálida, oscilando entre los 28 y 29 grados hasta las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un descenso en la temperatura, que caerá a 24 grados a las 18:00 y a 22 grados a las 20:00.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 49% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 08:00. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente durante las horas centrales del día. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán los 19 km/h a las 19:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales. Las rachas de viento serán más intensas, alcanzando hasta 55 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde existe una ligera posibilidad de chubascos aislados, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en la misma franja horaria, aumentando a un 65% hacia la noche.

En resumen, Salvaterra de Miño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49%, lo que proporciona una sensación de frescura agradable.

Hoy, 6 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Salceda de Caselas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.