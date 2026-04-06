El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Salceda de Caselas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 47% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, la brisa suave del este, con velocidades que rondarán entre 4 y 5 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 15% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades esperadas son mínimas, por lo que no se prevén inconvenientes significativos para los planes al aire libre.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 15% en la tarde, alcanzando un 65% en la noche. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de tormentas, es más probable que se mantenga el tiempo tranquilo durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19°C hacia las 21:00 horas. La nubosidad aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto con lluvia escasa en las horas nocturnas, lo que podría traer un cierre de jornada más fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Salceda de Caselas se disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes altas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 15 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 47% y el 61%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 29 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.