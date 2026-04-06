El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente variable, donde se alternarán momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 01:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán despejadas y las temperaturas alcanzarán su punto más alto, llegando a los 25 grados a las 15:00.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Desde las 16:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y hacia la noche, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

La temperatura durante la tarde se mantendrá en torno a los 24 grados, pero comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados a las 23:00. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando hasta un 85% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a velocidades que oscilarán entre los 12 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde y la noche, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la combinación de nubes, viento y la posibilidad de tormentas podría hacer que el ambiente sea más inestable. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Ribadumia se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre. En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable, pero se recomienda estar preparados para un cambio significativo en las condiciones hacia la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, especialmente durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados , con una ligera brisa proveniente del este a unos 4 km/h.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , con una humedad relativa del 48%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.