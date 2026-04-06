El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49% al inicio, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 10 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 29 grados . La sensación térmica será cálida, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad que irá aumentando, alcanzando un 63% en las horas centrales del día.

Durante la tarde, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que se desarrollen algunas tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 15% entre las 2 y las 8 de la tarde, y hasta un 100% entre las 8 de la tarde y la medianoche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará soleado, es recomendable tener precaución y estar preparado para posibles lluvias en la segunda mitad de la jornada.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 23 km/h por la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero también puede contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y se espera que las condiciones climáticas se deterioren, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 20 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará considerablemente, alcanzando hasta un 80% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para cambios repentinos en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

Hoy, 6 de abril de 2026, Soutomaior experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Hoy, 6 de abril de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , con una humedad relativa del 60%, lo que proporciona una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.