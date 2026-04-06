El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día mayormente nublado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales.

La temperatura en Pontevedra oscilará entre los 9 y los 28 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento significativo a medida que el sol se eleva, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un leve descenso en la humedad relativa, que se situará en torno al 22% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 18 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. A lo largo del día, el viento será más moderado, pero se recomienda estar atentos a posibles rachas que podrían ser más intensas en la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, especialmente entre las 20:00 y las 02:00, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 75%. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos, aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm.

La noche se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, lo que podría traer consigo un ligero descenso en las temperaturas, que rondarán los 17 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 75%, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En resumen, Pontevedra experimentará un día variable, con temperaturas agradables y un aumento en la nubosidad hacia la tarde, seguido de la posibilidad de tormentas por la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Barro experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

Hoy, 6 de abril de 2026, Marín se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Poio se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados a la medianoche y descenderán ligeramente a 12 grados hacia las 3 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 54% al inicio del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar el 62% en la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.