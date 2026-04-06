El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% hacia las 4 de la mañana.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 5 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 28 grados hacia las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la nubosidad, ya que se prevé la aparición de nubes altas a partir de las 5 de la mañana, que se mantendrán durante gran parte de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 70% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será tranquila, es recomendable estar preparado para posibles tormentas en la tarde.

El viento soplará del noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. A partir de las 12 del mediodía, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h hacia las 3 de la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas podría generar una sensación de bochorno en las horas centrales del día.

La tarde se presentará con un cielo más cubierto, especialmente a partir de las 5 de la tarde, cuando las nubes altas se conviertan en nubosidad más densa. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 5 de la tarde y bajando a 21 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 75% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 10°C en las horas más frescas de la mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 47% y aumentará gradualmente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en un 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.