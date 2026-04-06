El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará un cambio gradual. Desde la mañana hasta la tarde, se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de nubes altas a partir de la tarde, lo que podría dar un toque de dramatismo al cielo sin afectar significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 70% de probabilidad de tormenta en el mismo intervalo, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

La humedad relativa comenzará en un 54% y aumentará a lo largo del día, alcanzando un 73% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos del sur que alcanzarán velocidades de hasta 20 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque se registrarán algunas gotas ligeras hacia la noche, con un total acumulado de 0.2 mm. Esto no debería afectar las actividades diarias, pero es recomendable que los que planeen estar al aire libre en la tarde estén atentos a posibles cambios en el tiempo.

La salida del sol se producirá a las 08:08 y se pondrá a las 21:05, lo que brinda una larga jornada de luz natural. Los habitantes de Ponteareas pueden disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, es aconsejable estar preparados para un cambio en las condiciones hacia la tarde, con la posibilidad de nubes y un ligero aumento en la probabilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 06:00, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 71% en este periodo.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Salceda de Caselas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 29 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.