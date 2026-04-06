El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más cómoda, especialmente durante las horas centrales, cuando el sol esté en su punto más alto.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo progresivamente con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la tarde, aunque las posibilidades de tormenta son aún más bajas, situándose en un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, hacia la noche, existe una pequeña posibilidad de tormenta con lluvia escasa, especialmente en las últimas horas del día, cuando la probabilidad de precipitación aumenta a un 100% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, aunque es aconsejable estar atentos a los cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con un ligero aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

Hoy, 6 de abril de 2026, Soutomaior experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.