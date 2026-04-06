El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Poio se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados a la medianoche y descenderán ligeramente a 12 grados hacia las 3 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 54% al inicio del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar el 62% en la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 10 de la mañana, cuando se espera un aumento en la nubosidad. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 18 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 23 grados a las 12 del mediodía. La humedad relativa disminuirá, situándose en un 46% a mediodía, lo que generará una sensación de calor más agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 27 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 5 de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente.

La probabilidad de precipitación aumentará hacia la tarde, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. A partir de las 10 de la noche, la probabilidad de tormenta se incrementará notablemente, alcanzando un 75% entre las 8 de la tarde y la medianoche. Esto coincide con un aumento en la nubosidad, que se espera que se convierta en un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 53 km/h en la tarde. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan a 17 grados.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente soleado y cálido, pero con un cambio drástico hacia la tarde y la noche, donde se anticipan tormentas y un aumento en la nubosidad. Es recomendable estar preparado para posibles lluvias y tormentas al final del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Marín se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados , con una ligera brisa proveniente del este a unos 4 km/h.

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día mayormente nublado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.