El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% en la noche. Este aumento en la humedad podría contribuir a la formación de nubes y, potencialmente, a la aparición de lluvias ligeras. Las precipitaciones se prevén escasas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.2 mm, siendo más probables en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los habitantes de Pazos de Borbén tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero se incrementa a un 15% en la tarde, alcanzando un 65% en la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar por completo, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que será a las 21:05.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un final de jornada que podría traer algo de inestabilidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 06:00, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 71% en este periodo.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49% al inicio, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Hoy, 6 de abril de 2026, Soutomaior experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.