El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a un 41% hacia el mediodía, para luego aumentar nuevamente al caer la tarde, alcanzando un 72% en las horas nocturnas. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando hasta 27 km/h por la tarde. Este viento del sur será más intenso, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumenta, alcanzando un 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 100% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Esto sugiere que es posible que se presenten lluvias ligeras, especialmente en la noche, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados con paraguas o impermeables.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la llegada de nubes y posibles lluvias en la noche. En general, se anticipa un día agradable en Oia, ideal para actividades al aire libre hasta que la nubosidad y la posibilidad de lluvia se intensifiquen por la tarde y noche. Es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región antes de que el tiempo cambie.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 23 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Rosal durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 26 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-57%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.