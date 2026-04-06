El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Rosal durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 26 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 26% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles de hasta el 91% en las últimas horas del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 25% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.7 mm, lo que indica que, si bien podría haber algunas gotas, no se espera que afecten de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur a una velocidad que oscilará entre los 20 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a tener en cuenta.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría persistir. Las temperaturas descenderán a unos 15 grados , y la sensación térmica podría ser más fresca debido al aumento de la humedad y el viento.

En resumen, O Rosal experimentará un día con temperaturas agradables y un cielo que pasará de despejado a nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante el viento fuerte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 10 de la mañana.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-57%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.