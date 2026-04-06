El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 15 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 47% y el 61%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que podría llegar a ser del 37% en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, el día se mantendrá seco hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. Se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 15% entre las 14:00 y las 20:00, con un 100% de probabilidad de lluvia en el periodo de las 20:00 a las 02:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque se espera algo de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el este durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur y aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

La probabilidad de tormentas también se incrementará en la tarde, alcanzando un 15% entre las 14:00 y las 20:00, y un 65% en el periodo de las 20:00 a las 02:00. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de O Porriño estén preparados para posibles tormentas eléctricas en la noche.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se espera un cambio hacia la tarde con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día para disfrutar del sol en las horas tempranas, pero con precaución hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Mos se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Salceda de Caselas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.