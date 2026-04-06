El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas de hasta 18 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, y la temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 53% hacia las 18:00 horas.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, con un 30% de posibilidades de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará un 75% en el mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove estén preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando rachas de hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, con un ligero aumento en la cantidad esperada, alcanzando hasta 0.5 mm en las últimas horas del día. La humedad relativa se elevará, alcanzando un 81% hacia la medianoche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, O Grove experimentará un día con un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a todos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, especialmente durante la tarde y la noche.

Hoy, 6 de abril de 2026, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que oscilarán entre los 20 y 22 grados , proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un día con variaciones en el estado del cielo y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas de hasta 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.