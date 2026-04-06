El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 27% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a velocidades que oscilarán entre 19 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumenta, alcanzando un 100% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, lo que sugiere que, aunque se espera lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes significativos.

La visibilidad se mantendrá buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Nigrán y sus alrededores. Los amantes de la naturaleza podrán aprovechar el tiempo favorable para realizar caminatas o actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo hacia la noche.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Nigrán, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, aunque es prudente prepararse para la llegada de la lluvia al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 23 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 6 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:09. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados .

Hoy, 6 de abril de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 18°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.