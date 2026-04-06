El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Mos se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 27 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 60%. Sin embargo, la sensación térmica se verá moderada por la presencia de vientos del sur, que alcanzarán velocidades de hasta 25 km/h, lo que aportará una brisa refrescante.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 20% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 100% de probabilidad de tormenta en el periodo de 20:00 a 02:00. Sin embargo, las lluvias esperadas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, lo que sugiere que la mayor parte del día se mantendrá seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 67% al final del día, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique. Los vientos continuarán soplando desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en las horas nocturnas, lo que podría generar un ambiente más fresco.

En resumen, el día en Mos se presenta como una mezcla de sol y nubes altas, con temperaturas agradables durante la mayor parte del día. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde y la noche, no se espera que afecte significativamente las actividades al aire libre. Los residentes pueden disfrutar de un día mayormente soleado, con la precaución de que las condiciones podrían cambiar hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 15 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 47% y el 61%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49% al inicio, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 18°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.