El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 56%, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá siendo mayormente despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 5 de la mañana. Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo a las 8 de la mañana, con 9 grados, pero se espera un aumento gradual a lo largo del día. Para el mediodía, la temperatura podría llegar a los 21 grados, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que no deberían interferir con la luz solar. La temperatura alcanzará su máximo a las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 27 grados. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 25% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor moderado.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, pasando a un estado cubierto a partir de las 6 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la noche. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana y la noche. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado harán que la jornada sea muy placentera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Barro experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

Hoy, 6 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas máximas de hasta 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en un 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.