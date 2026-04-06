El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 06:00, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 71% en este periodo.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se recuperarán gradualmente, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 17 grados a las 10:00. El viento soplará del noreste con una velocidad de 4 a 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera un aumento en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo de 29 grados a las 16:00. La humedad relativa disminuirá a medida que el día avance, llegando a un 19% a las 14:00. Sin embargo, a partir de las 18:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 26 grados a las 18:00 y 24 grados a las 19:00. El viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 61 km/h desde el sur, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea mínima durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00. Sin embargo, a partir de las 20:00, la probabilidad de lluvia aumentará a un 100%, con una precipitación estimada de 0.1 mm, lo que indica la posibilidad de lluvias ligeras. Las condiciones del cielo se tornarán más nubladas hacia la noche, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvia escasa.

Es importante tener en cuenta que, aunque la mañana y la tarde se presentarán mayormente despejadas, la llegada de nubes y la probabilidad de lluvia por la noche podrían afectar los planes al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes de Mondariz estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, A Cañiza experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 28 grados.

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura oscilará entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

Hoy, 6 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.